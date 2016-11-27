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«Нам бы не хотелось противостоять Фийону»

Один из лидеров «Национального фронта» Бруно Гольниш — о шансах на победу Марин Ле Пен, о программе партии, выходе из ЕС и дружбе с Россией

Фото: TASS/Zuma/Panoramic

Один из лидеров «Национального фронта» Бруно Гольниш в преддверии праймериз республиканской партии на пост президента Франции, которые пройдут сегодня, рассказал «Известиям» о предвыборной гонке за пост президента Пятой республики, шансах на победу Марин Ле Пен и популярности кандидата от республиканцев.

 Есть ли шансы у лидера «Национального фронта» стать следующим президентом Пятой республики?

 Шансы у лидера нашей партии, безусловно, есть, собственно, поэтому оппоненты и рассматривают ее как противника и даже опасаются. Согласно опросам общественного мнения, у Марин Ле Пен есть возможность дойти до финального этапа голосования. Она уже сумела добиться популярности и неплохих результатов. Это свидетельствует о том, что шансы у лидера «Национального фронта» хоть и небольшие, но есть. В любом случае нужно дождаться, кто станет ее противником от республиканцев.

 Результаты праймериз, состоявшихся 20 ноября, выявили двух кандидатов от республиканцев: Франсуа Фийона, одержавшего победу над соперниками, и Алена Жюппе, набравшего 27% голосов. С кем Ле Пен выгоднее выйти в итоге?

 Если в итоговом раунде Марин Ле Пен будет противостоять Алену Жюппе, то существует большая вероятность, что часть голосов лидера «Национального фронта» перейдет к ее оппоненту. Франсуа Фийон как политик весьма неплох, однако нам бы не хотелось ему противостоять. К тому же может появиться кандидат от социалистов. В любом случае нужно дождаться результатов второго этапа праймериз.

 На данный момент от Социалистической партии уже заявлен один кандидат  Франсуа Олланд, действующий президент Франции. Есть ли у него шансы?

 Я ничего не имею против Франсуа Олланда, он умный человек, но его рейтинг давно убил его как политика, и тем более как будущего кандидата в президенты. Многие избиратели еще с самого начала не рассматривали его кандидатуру серьезно. Согласно опросам общественного мнения, его кандидатура находится на самой низкой позиции среди заявленных кандидатов. Пять лет назад люди возлагали на него надежды и отдали ему свои голоса, в этот раз такого не произойдет точно. Я думаю, французы понимают, что программы других кандидатов больше соответствуют вызовам современности. Тем не менее не будем забывать известную пословицу «Пока человек жив, он не умер как политик».

 В чем именно заключается преимущество Марин Ле Пен перед ее оппонентами?

 Преимущество Марин Ле Пен заключается в ее программе. В первую очередь программа «Национального фронта» предполагает восстановление независимости нашей страны. Еще одним ее достоинством является то, что она готова решать проблемы общества, связанные с безработицей, налогами и т.д. Программа нашей партии обеспечивает безопасность граждан.

 Программа вашей партии предполагает восстановление независимости Франции. О независимости какого рода идет речь?

 Мы хотим восстановить нашу независимость от ЕС и США, но в первую очередь мы хотим восстановить нашу страну в целом, хотим провести ряд реформ, в которых Франция нуждается уже очень давно. Многие политические деятели Франции ориентированы на ЕС и НАТО, следовательно их курс имеет совершенно иные приоритеты.

 Ранее Марин Ле Пен заявляла, что одним из важных пунктов программы «Национального фронта» является улучшение взаимоотношений с Россией, однако Франсуа Фийон также ориентирован на сотрудничество с нашей страной...

 Да, Франсуа Фийон неоднократно заявлял, что его политика будет ориентирована на диалог с Россией, однако не стоит забывать, что наша программа не только предполагает диалог и дружбу с Россией, мы хотим сбалансировать влияние США и настроены на более близкие и дружественные отношения с РФ. Сторонники «Национального фронта» не видят причин находиться в составе ЕС и НАТО и выражают готовность покинуть оба данных объединения. Более того, мы не поддерживаем позицию Европы в отношении России и неоднократно заявляли о том, что антироссийские санкции давно должны быть сняты. Лично я задаюсь вопросом, почему в Европе до сих пор это не осознали.

 Марин Ле Пен действительно неоднократно заявляла о возможности выхода Франции из состава ЕС, но какова вероятность воплощения Frexit в жизнь в случае победы Марин Ле Пен на выборах?

 Мы считаем, что независимость Франции должна стоять в приоритете. Мы заинтересованы в вопросе безопасности нашей страны и придерживаемся идеи выхода из ЕС. Сложно говорить о реализации этой инициативы, для начала нужно дождаться результатов выборов.

Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

«Нам бы не хотелось противостоять Фийону»

«Нам бы не хотелось противостоять Фийону»Один из лидеров «Национального фронта» Бруно Гольниш — о шансах на победу Марин Ле Пен, о программе партии, выходе из ЕС и дружбе с Россией

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