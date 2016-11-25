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Диссертационное дело Мединского могут рассмотреть в январе

Об этом сообщил председатель Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов

Диссертационный совет по истории в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова будет рассматривать диссертационное дело министра культуры Владимира Мединского. Об этом сообщил председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов.

«Сегодня президиум ВАК рассмотрел итоги рекомендации экспертного совета, куда направить в следующий раз на дополнительное заключение диссертацию Мединского, и президиум ВАК принял решение направить в диссертационный совет в Московский государственный университет», — сказал Филиппов, передает «Интерфакс».

Филиппов подчеркнул, что диссертация министра культуры ПФ будет рассмотрена в течение двух месяцев. Ориентировочно заседание назначено на конец января.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Диссертационное дело Мединского могут рассмотреть в январе

Об этом сообщил председатель Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов

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