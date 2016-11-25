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«Русснефть» начнет выплачивать дивиденды с 2018 года

Компания не исключает частичных выплат дивидендов и в 2017 году

«Русснефть» начнет системно выплачивать дивиденды начиная с 2018 года, заявил по итогам размещения акций компании на Московской бирже основной акционер «Русснефти» Михаил Гуцериев.

«Начиная с 2018 года будем системно выплачивать дивиденды, в 2017 году это будет частично», — сказал Гуцериев.

25 ноября нефтегазовая компания провела первичное размещение (IPO) обыкновенных акций на Московской бирже. Объем предложения составил 58,822 млн акций, которые эквивалентны 20% от общего количества обыкновенных акций (15% уставного капитала компании). Компания выручила от IPO 32,4 млрд рублей. Рыночная капитализация обыкновенных акций компании по цене предложения составила 161,8 млрд рублей.

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

«Русснефть» начнет выплачивать дивиденды с 2018 года

Компания не исключает частичных выплат дивидендов и в 2017 году

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