Сын депутата рады Джемилева освободился из колонии в Астрахани

Хайсер Джемилев, сын Мустафы Джемилева (до 2013 года председатель запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа», а ныне уполномоченный при президенте Украины по вопросам крымско-татарского народа), покинул астраханскую колонию.



Как сообщает агентство ТАСС, его встречали консулы Украины, адвокат и родственники — жена и мать.



Ранее астраханский суд отказал в удовлетворении повторного ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Хайсера Джемилева.



В ходе прений прокурор отмечал, что Джемилев администрацией колонии характеризуется отрицательно, имеет 22 взыскания. При этом у него отсутствуют поощрения.



Напомним, Хайсер Джемилев был приговорен к 3,5 года колонии по делу об убийстве по неосторожности местного жителя Февзи Эдемова, который работал в огороде семьи Джемилевых.

