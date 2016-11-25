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Сын депутата рады Джемилева освободился из колонии в Астрахани

Хайсер Джемилев в мае 2013 года во дворе собственного дома случайно застрелил друга семьи из отцовского карабина и был приговорен к 3,5 года тюрьмы

Хайсер Джемилев, сын Мустафы Джемилева (до 2013 года председатель запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа», а ныне уполномоченный при президенте Украины по вопросам крымско-татарского народа), покинул астраханскую колонию.

Как сообщает агентство ТАСС, его встречали консулы Украины, адвокат и родственники — жена и мать.

Ранее астраханский суд отказал в удовлетворении повторного ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Хайсера Джемилева.

В ходе прений прокурор отмечал, что Джемилев администрацией колонии характеризуется отрицательно, имеет 22 взыскания. При этом у него отсутствуют поощрения.

Напомним, Хайсер Джемилев был приговорен к 3,5 года колонии по делу об убийстве по неосторожности местного жителя Февзи Эдемова, который работал в огороде семьи Джемилевых.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Сын депутата рады Джемилева освободился из колонии в Астрахани

Хайсер Джемилев в мае 2013 года во дворе собственного дома случайно застрелил друга семьи из отцовского карабина и был приговорен к 3,5 года тюрьмы

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