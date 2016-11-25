В Петербурге под Новый год подорожает хлеб

К Новому году в Санкт-Петербурге может подорожать хлеб из-за роста издержек производства. Эксперты полагают, что жителей северной столицы следует ждать увеличения цен на 5%.

Несмотря на то что в этом году был хороший урожай зерновых, вследствие чего в течение года цены на пшеницу колебаться не будут, подорожало основное сырье для хлебопекарен. Об этом заявил Александр Зорин, глава городской Ассоциации хлебопеков. Он также посоветовал запасаться домашними хлебопечками, поскольку снижения цен на хлеб ждать не стоит, сообщает «Фдеральное агентство новостей».