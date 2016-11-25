МГТС займется уборкой помещений и сантехническими работами

Московская городская телефонная сеть (МГТС) расширяет сферу своей деятельности. Компания займется установкой бытовых приборов и сантехническими работами, а также уборкой жилых помещений.



На сайте компании МГТС появился раздел «Домашний оператор».



Жители Москвы стали чаще отказываться от стационарного домашнего телефона. В связи с этим руководство компании пытается таким способом компенсировать снижение доходов от услуг телефонии, сообщает ОТР.

