Марцинкевич отверг обвинения в нападениях на наркоторговцев в Москве

В Бабушкинском суде Москвы начались слушания по уголовному делу в отношении Максима Марцинкевича — националиста и лидера общественного движения «Реструкт». Также по этому делу проходят еще девять участников «Реструкта». Они обвиняются в нападениях на торговцев спайсами.

После того как прокурор огласил обвинительное заключение, Марцинкевич в ответном слове отказался признать свою вину.

«Часть обвинений мне вообще непонятна, меня сначала обвиняют в продаже экстремистской книги на полтора миллиона рублей, а потом — в ограблении на 1 тыс. рублей», — заявил Марцинкевич, добавив, что не признает свою книгу «Реструкт» экстремистской, передает ТАСС.

Следствие полагает, что Марцинкевич и его сообщники причастны к нападениям на восьмерых человек под предлогом осуществления социально значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков. Обвиняемые нападали на граждан с электрошокерами, металлическими дубинками и газовыми баллончиками. Они избивали потерпевших, отнимали их имущество и обливали красящими веществами.

Как установило следствие, один из восьмерых пострадавших скончался в результате нападения.

В зависимости от роли и степени участия каждого десять подсудимых обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, умышленном уничтожении имущества, хулиганстве и возбуждении ненависти либо вражды.

Максим Марцинкевич известен по прозвищу Тесак. Он является активистом ультрарадикальных организаций и лидером движения «Реструкт». В январе 2014 года Марцинкевича задержали на Кубе по запросу Интерпола и депортировали в РФ.

В августе того же года он был приговорен к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни, но в ноябре того же года Мосгорсуд сократил срок приговора до 2 лет и 10 месяцев.