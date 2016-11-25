Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Марцинкевич отверг обвинения в нападениях на наркоторговцев в Москве

Об этом националист заявил в ходе слушаний в суде

В Бабушкинском суде Москвы начались слушания по уголовному делу в отношении Максима Марцинкевича — националиста и лидера общественного движения «Реструкт». Также по этому делу проходят еще девять участников «Реструкта». Они обвиняются в нападениях на торговцев спайсами.

После того как прокурор огласил обвинительное заключение, Марцинкевич в ответном слове отказался признать свою вину.

«Часть обвинений мне вообще непонятна, меня сначала обвиняют в продаже экстремистской книги на полтора миллиона рублей, а потом  в ограблении на 1 тыс. рублей», — заявил Марцинкевич, добавив, что не признает свою книгу «Реструкт» экстремистской, передает ТАСС.

Следствие полагает, что Марцинкевич и его сообщники причастны к нападениям на восьмерых человек под предлогом осуществления социально значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков. Обвиняемые нападали на граждан с электрошокерами, металлическими дубинками и газовыми баллончиками. Они избивали потерпевших, отнимали их имущество и обливали красящими веществами.

Как установило следствие, один из восьмерых пострадавших скончался в результате нападения.

В зависимости от роли и степени участия каждого десять подсудимых обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, умышленном уничтожении имущества, хулиганстве и возбуждении ненависти либо вражды.

Максим Марцинкевич известен по прозвищу Тесак. Он является активистом ультрарадикальных организаций и лидером движения «Реструкт». В январе 2014 года Марцинкевича задержали на Кубе по запросу Интерпола и депортировали в РФ.

В августе того же года он был приговорен к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни, но в ноябре того же года Мосгорсуд сократил срок приговора до 2 лет и 10 месяцев.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Марцинкевич отверг обвинения в нападениях на наркоторговцев в Москве

Об этом националист заявил в ходе слушаний в суде

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Катки столицы: где отдохнуть в морозные зимние дни

Катки столицы: где отдохнуть в морозные зимние дни

Вся инфографика

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке