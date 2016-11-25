Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Гаджеты & Телеком   |     |   написать авторам

ФАС проверит законность повышения цен на звонки в роуминге

Сотовые операторы должны будут предоставить соответствующую информацию до 5 декабря

Ведущие сотовые операторы страны получили от Федеральной антимонопольной службы РФ запрос о планах повышения тарифов на связь в роуминге. В пресс-службе ведомства пояснили, что компании МТС и «МегаФон» должны будут обосновать повышение цен в роуминге.

Сообщается, что «ВымпелКом» («Билайн») и Tele2 также должны будут проинформировать ФАС, планируются ли в компаниях повышение тарифов на международный роуминг. В случае положительного ответа им также необходимо будет обосновать данное решение.

Перечисленные компании должны будут предоставить все необходимые документы до 5 декабря, сообщает агентство «Прайм».

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

ФАС проверит законность повышения цен на звонки в роуминге

Сотовые операторы должны будут предоставить соответствующую информацию до 5 декабря

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Всемирная паутина киберугроз: как защититься от хакеров

Всемирная паутина киберугроз: как защититься от хакеров

Вся инфографика

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Курсы валют

USD ЦБ РФ 64.5463 -1.0085 17/11
EUR ЦБ РФ 69.2388 -1.3768 17/11
GBP ЦБ РФ 80.4892 -1.4019 17/11

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке