ФАС проверит законность повышения цен на звонки в роуминге

Ведущие сотовые операторы страны получили от Федеральной антимонопольной службы РФ запрос о планах повышения тарифов на связь в роуминге. В пресс-службе ведомства пояснили, что компании МТС и «МегаФон» должны будут обосновать повышение цен в роуминге.

Сообщается, что «ВымпелКом» («Билайн») и Tele2 также должны будут проинформировать ФАС, планируются ли в компаниях повышение тарифов на международный роуминг. В случае положительного ответа им также необходимо будет обосновать данное решение.

Перечисленные компании должны будут предоставить все необходимые документы до 5 декабря, сообщает агентство «Прайм».