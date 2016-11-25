Самолет из Брюсселя, на котором человеку стало плохо, сел в Домодедово

В аэропорту Домодедово приземлился самолет авиакомпании Brussels Airlines, на борту которого человеку стало плохо. Следовавший из Брюсселя в Москву аэробус А-319 совершил плановую посадку.

В медпункте Домодедово подтвердили информацию о том, что человек действительно плохо себя почувствовал во время полета, передает «Федеральное агентство новостей».



Ранее «Дни.Ру» сообщали, что самолет из Брюсселя совершил экстренную посадку из-за того, что у бортпроводницы повысилось давление, после чего она упала и ударилась головой.



Эта информация не подтвердилась.

