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Генпрокуратура хочет возбудить дело против главы «Почты России»

Надзорное ведомство заподозрило Дмитрия Страшнова в злоупотреблении полномочиями

Генеральная прокуратура РФ направила в Следственный комитет материалы на возбуждение уголовного дела против гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова по статье «Злоупотребление полномочиями».

Кроме того, надзорное ведомство также предлагает возбудить уголовные дела в отношении двух руководителей департаментов Минкомсвязи РФ по статье «Халатность».

Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, в ходе проверки был выявлен факт незаконной выплаты Страшнову вознаграждения.

Как установили прокуроры, в июне 2015 года по результатам деятельности «Почты России» за предыдущий год «руководителю было согласовано вознаграждение в размере 95,4 млн рублей».

По данным представителя Генпрокуратуры, расчет вознаграждения осуществлялся на основании документов, в том числе о размере полученной предприятием в отчетном периоде чистой прибыли в объеме 1,2 млрд рублей.

Вместе с тем, проверка показала, что такой размер прибыли «Почты России» образовался за счет целевого финансирования ее деятельности из федерального бюджета в сумме 5,4 млрд. рублей, что позволило перекрыть убытки предприятия в размере свыше 4 млрд рублей.

«При таких обстоятельствах и с учетом размера средней заработной платы по предприятию в 2014 году сумма вознаграждения, которая рассчитывалась Страшнову, должна была составить 3,2 млн рублей», — пояснил Куренной.

По данным Генпрокуратуры, в результате выплаты Страшнову премии «Почте России» был причинен «существенный вред».

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Генпрокуратура хочет возбудить дело против главы «Почты России»

Надзорное ведомство заподозрило Дмитрия Страшнова в злоупотреблении полномочиями

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