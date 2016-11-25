Путин вручил паспорт Сигалу

Российский президент Владимир Путин лично вручил паспорт гражданина РФ американскому актеру Стивену Сигалу. На встрече с Сигалом Путин напомнил, что они обсуждали это какое-то время назад: «С самого начала мы говорили о том, что если это произойдет, это будет абсолютно деполитизированно», — подчеркнул президент.

Глава государства также добавил, что с российским паспортом Сигалу будет легче реализовывать свои профессиональные планы и общаться с друзьями, которые живут в РФ.

«Я Вас хочу поздравить и выразить надежду на то, что это маленький, но все-таки жест и может быть признак постепенной нормализации и наших межгосударственных отношений», — сказал Путин.

Президент протянул актеру его новый паспорт и сказал: «Без Вашей подписи паспорт считается недействительным». Стивен Сигал расписался на первой странице документа и сказал президенту спасибо большое» по-русски. Актер подчеркнул, что для него большая честь находиться в Кремле на личной встрече с президентом Путиным. Российский лидер в ответ заверил, что и ему беседа с Сигалом очень приятна. Он добавил, что хранит все подарки Сигала и рассчитывает сохранить с ним личные отношения.

«Никогда не сомневайтесь в этом», — ответил Путину Сигал.



