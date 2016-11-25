Украина собирается провести ракетные стрельбы в районе Крыма

Об одностороннем решении Киева сообщили в Росавиации
Украина приняла одностороннее решение о проведении ракетных стрельб в воздушном пространстве России в районе Крыма.
Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта РФ.
По данным ведомства, ракетные стрельбы планируется провести 1 и 2 декабря.
24 ноября Киев издал авиационное уведомление об активировании опасных зон в воздушном пространстве.
Первая опасная зона устанавливается 1 и 2 декабря с 9.00 до 19.00 мск «на всех высотах с захватом воздушного пространства над открытым морем в зоне ответственности РФ (Симферопольский районный центр)».
Вторая опасная зона устанавливается 1 декабря с 12.30 до 14.30 и 2 декабря с 11.00 до 15.00 «на всех высотах с захватом воздушного пространства над открытым морем в зоне ответственности РФ, а также с заходом в воздушное пространство над территориальными водами России с максимальным углублением на 12 км».
В Росавиации подчеркивают, что действия Киева ставят под угрозу безопасность международной аэронавигации и создают потенциальную опасность для деятельности гражданской авиации.