Украина собирается провести ракетные стрельбы в районе Крыма

Украина приняла одностороннее решение о проведении ракетных стрельб в воздушном пространстве России в районе Крыма.

Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта РФ.



По данным ведомства, ракетные стрельбы планируется провести 1 и 2 декабря.

24 ноября Киев издал авиационное уведомление об активировании опасных зон в воздушном пространстве.

Первая опасная зона устанавливается 1 и 2 декабря с 9.00 до 19.00 мск «на всех высотах с захватом воздушного пространства над открытым морем в зоне ответственности РФ (Симферопольский районный центр)».

Вторая опасная зона устанавливается 1 декабря с 12.30 до 14.30 и 2 декабря с 11.00 до 15.00 «на всех высотах с захватом воздушного пространства над открытым морем в зоне ответственности РФ, а также с заходом в воздушное пространство над территориальными водами России с максимальным углублением на 12 км».

В Росавиации подчеркивают, что действия Киева ставят под угрозу безопасность международной аэронавигации и создают потенциальную опасность для деятельности гражданской авиации.