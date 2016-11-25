Тело одного из пропавших десантников на Кубани найдено в реке

Спасатели обнаружили тело одного из пропавших на Кубани десантников.



Как сообщает агентство ТАСС, тело военнослужащего было найдено на дне реки Кубань. Отмечается, что течением его отнесло на несколько сотен метров от места предполагаемого приземления, что и затруднило обнаружение.



Продолжаются поиски еще двух десантников, совершавших прыжки в районе станицы Варениковская. Район поисковой операции был расширен по руслу реки Кубань.



Напомним, по данным пресс-службы Южного военного округа, три военнослужащих новороссийского соединения Воздушно-десантных войск приземлились вне заданной площадки.



Для помощи в поиске военнослужащих на место прибыла комиссия командования ВДВ совместно с правоохранительными органами.

