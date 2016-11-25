Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Тело одного из пропавших десантников на Кубани найдено в реке

Военнослужащие новороссийского соединения ВДВ пропали во время проведения учебно-тренировочных прыжков в Темрюкском районе

Спасатели обнаружили тело одного из пропавших на Кубани десантников.

Как сообщает агентство ТАСС, тело военнослужащего было найдено на дне реки Кубань. Отмечается, что течением его отнесло на несколько сотен метров от места предполагаемого приземления, что и затруднило обнаружение. 

Продолжаются поиски еще двух десантников, совершавших прыжки в районе станицы Варениковская. Район поисковой операции был расширен по руслу реки Кубань.

Напомним, по данным пресс-службы Южного военного округа, три военнослужащих новороссийского соединения Воздушно-десантных войск приземлились вне заданной площадки.

Для помощи в поиске военнослужащих на место прибыла комиссия командования ВДВ совместно с правоохранительными органами.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Тело одного из пропавших десантников на Кубани найдено в реке

Военнослужащие новороссийского соединения ВДВ пропали во время проведения учебно-тренировочных прыжков в Темрюкском районе

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Катки столицы: где отдохнуть в морозные зимние дни

Катки столицы: где отдохнуть в морозные зимние дни

Вся инфографика

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке