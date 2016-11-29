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Арктический робот поможет военным ломать и строить

Модульный дрон Р-300 сможет при экстремально низкой температуре разгребать завалы, соединять трубы и кабели, а также обезвреживать боеприпасы

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Инженерные подразделения российских железнодорожных войск Минобороны и полки «военного МЧС» оснастят уникальным робототехническим комплексом. Робот Р-300, созданный машиностроительным холдингом «Интехрос», даже при температуре минус 50 способен вести аварийно-спасательные работы, ремонтировать трубопроводные системы и линии связи и разряжать боеприпасы.  

Новейшее изделие — это компактный вездеход на резиновых гусеницах, оснащенный специальным краном-манипулятором. На верхнем сегменте «механической руки», подвижность которой не уступает человеческой, устанавливается навесное оборудование. Уникальная подвижность манипулятора Р-300 позволяет комплексу проводить точные работы в ограниченных пространствах, к примеру в коммуникационных люках.

— В настоящее время робот Р-300 уже прошел заводские испытания, подтвердив заложенные характеристики, — рассказал «Известиям» официальный представитель машиностроительного холдинга «Интехрос» Павел Черноусов. — В данный момент мы ведем переговоры с Минобороны. В рамках обсуждений принято решение о дальнейшем взаимодействии, и уже со следующего годы мы планируем начать поставки наших изделий военному ведомству.

По словам Черноусова, сейчас уменьшенный вариант робота уже закупается аварийно-техническим центром Минатома России. Также один робот, на котором гусеницы были заменены железнодорожными колесными парами, был передан Московскому метрополитену.

Название дрона Р-300 означает, что на манипулятор комплекса могут устанавливаться до 300 различных навесных модулей. Для работ по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов Р-300 оборудуется специальный зажим с датчиками, контролирующими степень сжатия, что позволяет роботу поднять боеприпас, не раздавив его. Для проведения земляных работ комплекс оснащается экскаваторным ковшом и буром, а для демонтажа зданий — гидравлическим молотом и бетоноломом, погрузочные работы Р-300 ведет крюковым подвесом и захватом.

Манипулятор комплекса способен поднимать груз весом до 3 т, выдвигаясь на длину до 6 м. Сам робот при этом достаточно компактен. Его длина немного превышает два с половиной метра при двухметровой ширине, а масса — не более 4,5 т. Для того чтобы комплекс не перевернулся во время перемещения тяжелых грузов, на его корпусе установлены четыре опорные лапы, прочно фиксирующие изделие на грунте.

Сердце Р-300 — это компактный бензиновый мотор. Такое решение позволяет сделать комплекс наиболее автономным, легко обслуживаемым и приспособленным для работы при низких температурах. Аккумуляторные батареи электродвигателей в таких условиях быстро разряжаются, а при долгих стоянках техники могут выйти из строя, раздувшись на морозе.

— Арктические условия чрезвычайно неблагоприятны не только для человеческого здоровья, но и для инфраструктуры тех районов. Уже при температуре минус 40 металл становится достаточно хрупким, что в разы повышает вероятность аварий, — рассказывает «Известиям» военный эксперт Олег Желтоножко. — Ремонтно-спасательные работы в арктическом климате могут стать настоящим испытанием для военных инженеров. Использование таких робототехнических средств, как Р-300, в подобных условиях может иметь сразу несколько преимуществ. Робот на порядок превосходит человека по физической силе, и некоторые операции, выполняемые целым подразделением, смогут выполняться одним специалистом.

По словам эксперта, робот в отличие от человека может находиться на морозе практически неограниченное время, что позволит его операторам устранять неисправности за несколько часов, работая посменно и без угрозы обморожений.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Арктический робот поможет военным ломать и строить

Арктический робот поможет военным ломать и строитьМодульный дрон Р-300 сможет при экстремально низкой температуре разгребать завалы, соединять трубы и кабели, а также обезвреживать боеприпасы

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