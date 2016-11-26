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Суббота,
26 ноября
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Заболеваемость туберкулезом у заключенных снизилась в два раза

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко рассказал «Известиям», как идет борьба с заболеванием в местах лишения свободы

Фото: пресс-служба ФСИН

​​​​​​​— Валерий Евгеньевич, как сейчас обстоят дела с заболеваемостью туберкулезом в учреждениях уголовно-исправительной системы?

 Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 12 млн больных туберкулезом, от которого ежегодно умирает до 1,5 млн человек. При этом наблюдается снижение заболеваемости этой инфекцией в местах заключения. В некоторых странах Европы заболеваемость среди заключенных вообще удалось полностью победить.

По имеющимся у нас данным, на сегодняшний день эпидемическая ситуация по туберкулезу в учреждениях ФСИН России стабильная и контролируемая. За последние десять лет смертность от этой болезни снизилась в 2,2 раза, а заболеваемость в целом  в 1,6 раза. Еще одна положительная тенденция  примерно вдвое снизилось число случаев рецидива заболевания.

— Какие еще тенденции вы отмечаете?

 За последние три года регистрируется увеличение количества лиц, имеющих сочетанную патологию «ВИЧ+туберкулез», что приводит к ранней инвалидизации таких больных. Вообще учреждения ФСИН можно рассматривать как своеобразные «фильтры», выявляющие социально значимые заболевания в слоях населения, не доступных для гражданского здравоохранения.

Надо сказать, что около 80% среди впервые выявленных больных туберкулезом до заключения под стражу не знали о наличии заболевания у них

 Какие меры вы предпринимаете, чтобы остановить распространение инфекции?

 Еще в прошлом году мы разработали комплексный план мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза в учреждениях уголовно-исполнительной системы на 20152017 годы, который позволил выстроить оптимальную структуру противотуберкулезных мероприятий. В настоящее время во всей системе работает 90 бактериологических лабораторий. Противотуберкулезная помощь оказывается в 61 туберкулезной больнице на 17 тыс. мест, 51 лечебно-исправительном учреждении на 40 тыс. мест, а также в 23 туберкулезных легочных отделениях многопрофильных больниц. В этом году учреждения ФСИН были дооснащены еще на 100 дезинфекционных камер и 78 единиц рентгенодиагностического оборудования. Противотуберкулезная помощь оказывается силами 1050 врачей-фтизиатров и 350 врачами-лаборантами.

— Как обстоят дела с лекарственными препаратами в исправительных учреждениях?

— Наши медслужбы централизованно обеспечиваются противотуберкулезными препаратами основного и резервного ряда, в том числе для лечения пациентов
с лекарственной устойчивостью, в объемах, обеспечивающих годовую потребность.

Кроме того, ФСИН является участником государственной программы «Развитие здравоохранения», в рамках которой до медицинских учреждений уголовно-исполнительной системы ежегодно доводятся лимиты бюджетных ассигнований, предусмотренные для закупки противотуберкулезных лекарственных препаратов.

— Какие меры для дальнейшей стабилизации заболеваемости туберкулезом среди заключенных вы будете предпринимать?

 Уже подготовлен проект программы инфекционной безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Он включает в себя объединение эффективных методов иммунобиологии, ускоренной молекулярно-генетической диагностики лекарственной устойчивости бактерий туберкулеза, новых схем лечения и дезинфекции с использованием инновационных лекарственных и дезинфицирующих средств, а также создание специализированных медицинских центров фтизиохирургического направления деятельности.

Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Заболеваемость туберкулезом у заключенных снизилась в два раза

Заболеваемость туберкулезом у заключенных снизилась в два раза Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко рассказал «Известиям», как идет борьба с заболеванием в местах лишения свободы

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