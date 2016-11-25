Патриарх, «Мисс мира» и «Золотой граммофон»: главное за неделю

Лица и события за семь дней — в фотографиях «Известий» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Мы собрали самые заметные моменты этой недели — с пятницы, 18 ноября, до пятницы, 25 ноября, — глазами фотокорреспондентов «Известий». Неделя в фотографиях Фотография 1 из 17: Баскетбол Евролига ЦСКА-Жальгирис - Зураб Джавахадзе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Фотография 2 из 17: IV Общероссийский гражданский форум - Алексей Майшев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Фотография 3 из 17: Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Фотография 4 из 17: Открытие памятника балерине Майи Плисецкой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Фотография 5 из 17: Божественная литургия в Храме Христа Спасителя в честь 70-летия Патриарха Кирилла Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Фотография 6 из 17: Фотоколл актрисы Кейт Бекинсейл в рамках премьеры фильма «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Фотография 7 из 17: Солнечная, но морозная погода порадовала москвичей на этой неделе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Фотография 8 из 17: Рассмотрение уголовного дела Хасана Закаева Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Фотография 9 из 17: В Госдуме увеличилось количество автомобилей со спецсигналами - с восьми до 12, но большинство парламентариев ездят без "мигалок" Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Фотография 10 из 17: Одиночный пикет возле здания Государственной Думы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Фотография 11 из 17: Лига чемпионов УЕФА ЦСКА - Байер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Фотография 12 из 17: Руководитель Бюро регистрации несчастных случаев Денис Ватутин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Фотография 13 из 17: Шедевры музеев Ватикана привезли в Россию.В Третьяковской галерее открывается экспозиция «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Фотография 14 из 17: Торжественное открытие граффити, приуроченного к 75-летию битвы за Москву и посвященного подвигу 28 панфиловцев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Фотография 15 из 17: Пресс-конференция российских участниц конкурсов красоты "Мисс Мира – 2016" и "Мисс Вселенная – 2016" Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Фотография 16 из 17: Рассмотрения уголовного дела в отношении националиста Максима Марцинкевича (Тесак) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Фотография 17 из 17: Открытие нового сезона катка ВДНХ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев