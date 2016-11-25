Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Патриарх, «Мисс мира» и «Золотой граммофон»: главное за неделю

Лица и события за семь дней — в фотографиях «Известий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Мы собрали самые заметные моменты этой недели — с пятницы, 18 ноября, до пятницы, 25 ноября, — глазами фотокорреспондентов «Известий».

Неделя в фотографиях

​​​​​​​

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Патриарх, «Мисс мира» и «Золотой граммофон»: главное за неделю

Патриарх, «Мисс мира» и «Золотой граммофон»: главное за неделюЛица и события за семь дней — в фотографиях «Известий»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Световое шоу: открытие катка на ВДНХ

Световое шоу: открытие катка на ВДНХ

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Фотолента

Патриарх, Мисс Мира и «Золотой граммофон»: главное за неделю

Патриарх, Мисс Мира и «Золотой граммофон»: главное за неделю

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Инфографика

Катки столицы: где отдохнуть в морозные зимние дни

Катки столицы: где отдохнуть в морозные зимние дни

Вся инфографика

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке