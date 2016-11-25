В Липецке началась реконструкция стадиона «Металлург» к ЧМ-2018

В Липецке на стадионе «Металлург», включенного в число тренировочных площадок для команд — участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, начались ремонтные работы.

Реконструкция началась с демонтажа старых пластиковых сидений, установленных еще в 1998 году. До конца года на стадионе планируется отремонтировать и частично заменить металлическое основание зрительских рядов.

Как передает GOROD48, основную реконструкцию стадиона проведут в 2017 году. На эти цели из федерального и местных бюджетов направят более 100 млн рублей.

С апреля по октябрь 2017 года из-за реконструкции липецкий стадион закроют. ФК «Металлург» большинство матчей проведет на «Соколе».

В декабре 2017 года команды — участницы чемпионата мира выберут для себя тренировочные площадки в России. По регламенту ФИФА на каждую команду должны быть готовы по два поля.