Двое жителей Вологды дважды украли и пропили забор мэрии

Двое жителей Вологды ради выпивки дважды украли один и тот же забор, принадлежащий городской администрации. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В полицию о краже четырех секций дорожного забора в одном из районов города сообщил работник горадминистрации. По горячим следам полицейские задержали двоих мужчин, которые скрывались неподалеку от места преступления. Ущерб составил порядка 15 тыс. рублей.



Как пишет ИА FlashNord, злоумышленники были задержаны за кражу этого же забора несколько часов назад. После первой неудачной попытки полицейские изъяли похищенное имущество и вернули его законному владельцу.



Однако мужчины вернулись и вновь украли забор, продав его неизвестному за 1,5 тыс. рублей. Деньги мужчины успели потратить на алкоголь.

