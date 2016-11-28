Неполная замена

По данным Счетной палаты, несмотря на позитивные изменения, произошедшие в 2015–2016 годах, уровень самообеспеченности молоком всё еще недостаточен. По мнению экспертов отрасли, есть серьезные препятствия на пути достижения благополучия в молочном секторе. При этом потребители в целом удовлетворены качеством продукции.



Анализ эффективности мероприятий, направленных на импортозамещение в аграрном секторе в 2015–2016 годах, который был проведен по инициативе Счетной палаты РФ, показал, что рост объемов производства произошел в основном за счет свинины и мяса птицы, а также хорошего урожая зерновых. Сектор молочного производства всё еще остается проблемным. «Уровень самообеспеченности молоком за счет собственного производства в 2015 году составил 81,2% при пороговом значении, определенном доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, — 90%», — говорится в заключении экспертов.

По данным Росстата, в 2015 году в стране было произведено 30 млн 796 тыс. т молока. Исходя из установленных Минздравом норм потребления, уровень производства должен составлять порядка 47 млн т. При этом на господдержку молочной отрасли в 2014 году было предусмотрено бюджетом 54 млрд рублей, выделено 76,8 млрд рублей; в 2015 году — предусмотрено 56,7 млрд рублей, выделено 69,8 млрд рублей, в 2016 году (на 1 октября) — 77,2 млрд рублей, выделено 75,9 млрд рублей. На фоне увеличения субсидий объемы молока, производимого сельскохозяйственными организациями и крестьянскими фермерскими хозяйствами, в 2015 году были снижены в 26 регионах из 80.

Тем не менее по итогам 2015 года шесть регионов увеличили производство молока более чем на 5%. В пяти регионах на 5% и более увеличилось поголовье. Наибольший прирост молочной продуктивности коров (более чем на 5%) смогли обеспечить 22 региона, в том числе Архангельская, Брянская, Вологодская, Калужская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Тульская, Ярославская области, республики Башкортостан и Мордовия, Удмуртская Республика и ряд других.

В рамках проверки был проведен и опрос населения о качестве молока и молочной продукции. Оказалось, что россияне в целом довольны тем, что поступает в магазины. 33% респондентов оценили качество молока, реализуемого в их регионе, как хорошее, 7,6% — отличное, 37% — удовлетворительное. Лишь 22% опрошенных заявили о своем недовольстве молочной продукцией.

Хотя, по данным Роспотребнадзора, качество молока снижается. Связано это с тем, что недобросовестные производители, чтобы сэкономить, заменяют животные жиры на растительные. Только за первое полугодие 2016 года Роспотребнадзор выявил 214 случаев фальсификации сливочного масла, молока — 44, сыров — 37, сметаны — 27, творога — 42, мороженого — 4. По результатам лабораторных исследований учреждений, подведомственных Россельхознадзору, за период с 1 января по 5 августа 2016 года были отобраны пробы 7879 партий молочной продукции в 84 регионах Российской Федерации, из которых 1973 (25%) признаны несоответствующими требованиям по показателям качества.

Эксперты по молоку также критично оценивают его качество. Владелец сыроварни «Русский пармезан» Олег Сирота рассказал «Известиям», что с трудом находит хороших поставщиков для производства.

— Качество молока определяет гигиена дойки, рацион коров, их здоровье, процентное содержание белка и жира. На сыр идет только лучшее молоко. У нас такого почти нет. Основная проблема российских производители молока — в гигиене дойки. Их не спасают даже импортные роботы. В одном регионе я проверил почти все роботофермы. Везде шланги, которыми перекачивают молоко, валяются в грязи на полу. Такая продукция может быть безопасной только после пастеризации при высокой температуре. Для производства качественного сыра она уже не подойдет, потому что технология предусматривает бережную пастеризацию молока, чтобы не терялись его полезные свойства. Важно также, чтобы в молоко для сыра не попали антибиотики, которыми лечат коров, потому что иначе он не получится, — пояснил Олег Сирота.

Фермер подчеркивает, что дефицит молока для твердых сыров просто огромный.

— Чтобы начать производить твердые биосыры (пармезан и эмменталер), мне придется завести собственный коровник. Такой сыр зреет полтора-два года, и чтобы быть уверенным в результате, лучше точно знать, чем была накормлена корова перед дойкой. Проще с полутвердыми сырами. Для них я закупаю молоко у швейцарского фермера, который переехал в Россию и создал здесь ферму.

По словам директора Всероссийского научно-исследовательского института племенного дела Владимира Лабинова, продуктивность производства молока в расчете на корову за последние два года выросла в секторе сельхозпредприятий (по 2% в 2015 и в 2016 годах) и в секторе крестьянских фермерских хозяйств (5–6%). При этом продолжается падение производства молока в секторе хозяйств населения. Поэтому суммарно прироста пока нет.

— В теме развития агропромышленного комплекса это сегодня самая труднорешаемая задача, — объяснил Владимир Лабинов. — Причин очень много. Первая — в чудовищном отставании уровня развития сельской инфраструктуры: коммунальной, социальной, транспортной, инженерной, культурной и так далее. Молочное животноводство требует вынесения за пределы крупных населенных пунктов. А успешное развитие птицеводства и свиноводства связано с тем, что все новые производственные мощности привязаны к городской инфраструктуре.

Вторая причина в том, что молочный рынок сбыта заполнен большим количеством фальсификатов и молокосодержащих продуктов.

— К сожалению, надзор в этой сфере осуществляется недостаточно эффективно. В итоге молочная полка в любом магазине очень контрастная: от очень хорошей до совсем некачественной продукции вне зависимости от ее ценовой категории, — отмечает Владимир Лабинов.