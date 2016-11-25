Борец с коррупцией задержан в Москве по подозрению во взятке

В Москве по подозрению во взятке на сумму 11 млн рублей задержан сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции.

Об этом сообщается на официальном сайте московского главка МВД.

Следствие полагает, что эти деньги полицейский требовал у бизнесмена за то, что его не станут привлекать к уголовной ответственности по материалам одного из расследуемых дел.

Всего по подозрению во взяточничестве задержали троих — сотрудника УЭБиПК и двоих посредников, которым были переданы деньги. Именно они сообщили о том, что крупная сумма предназначалась сотруднику управления, пишет «Российская газета».

По данному факту будет проведена служебная проверка. Было установлено, что задержанный полицейский с 6 июня по 16 ноября официально находился на больничном.