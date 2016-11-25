Съемочная группа телеканала «Дождь» пропала в Донецке. Корреспонденты Сергей Ерженков и Василий Полонский перестали выходить на связь 25 ноября.

Перед тем как исчезнуть, Полонский успел сообщить коллегам в редакции, что съемочную группу задержало министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой Республики, сообщает телеканал.

На «горячей линии» ведомства телеканалу сообщили, что в пятницу никого не арестовывали.

Журналисты планировали снять на территории ДНР несколько сюжетов для эфира «Дождя». В четверг они взяли интервью у бывшего секретаря Совета безопасности ДНР Александра Ходаковского.