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Съемочная группа телеканала «Дождь» пропала в Донецке

Корреспонденты Сергей Ерженков и Василий Полонский перестали выходить на связь

Съемочная группа телеканала «Дождь» пропала в Донецке. Корреспонденты Сергей Ерженков и Василий Полонский перестали выходить на связь 25 ноября.

Перед тем как исчезнуть, Полонский успел сообщить коллегам в редакции, что съемочную группу задержало министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой Республики, сообщает телеканал.

На «горячей линии» ведомства телеканалу сообщили, что в пятницу никого не арестовывали.

Журналисты планировали снять на территории ДНР несколько сюжетов для эфира «Дождя». В четверг они взяли интервью у бывшего секретаря Совета безопасности ДНР Александра Ходаковского.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Съемочная группа телеканала «Дождь» пропала в Донецке

Корреспонденты Сергей Ерженков и Василий Полонский перестали выходить на связь

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