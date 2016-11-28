У женщин больше шансов стать начальниками

В России шансы на доступ к руководящим постам у женщин в 1,4 раза выше, чем у мужчин. Но несмотря на то что женщины на протяжении нескольких десятилетий опережают мужчин в охвате высшим образованием, гендерный разрыв в их присутствии на высших должностях очевиден. К такому выводу пришли ученые Европейского университета (EUI) во Флоренции, которые работали с 2011 по 2016 год над проектом eduLIFE, и исследователи Института образования НИУ ВШЭ в рамках проекта «Траектории в образовании и профессии».

Ученые выяснили, что в Эстонии и Западной Германии шансы женщин занять авторитетные позиции по сравнению с мужчинами ниже примерно на 40%. В Швейцарии шансы у женщин стать начальниками на 20% ниже, чем у мужчин. А вот в России женщины, напротив, обладают профессиональными преимуществами. В нашей стране из-за более высоких достижений в образовании шансы у женщин занять руководящие позиции в 1,4 раза выше.

— Феномен, который мы зафиксировали в своем анализе, состоит в том, что женщины по каким-то причинам не могут или не хотят перевести преимущество в образованности в актуальное преимущество на рынке труда, — говорит директор Центра культурсоциологии и антропологии НИУ ВШЭ Дмитрий Куракин.

Он рассказал, что в СССР из-за запрета на тунеядство была трудоустроена рекордная по мировым стандартам доля женщин (90%). После распада Союза многие женщины лишились работы. Переход к рыночной экономике привел к сокращению госсектора. Это ударило по бюджетникам, значительная часть которых — женщины. Отчасти эту ситуацию компенсировал рост сферы услуг. Но из этого сектора женщин вытеснили мужчины, лишившиеся работы на производствах. В период с 1991 по 2005 год закрылись многие детсады, женщины не могли выйти на работу, потому что им негде было оставить ребенка. В то же время удлинились декретные отпуска.

Но женщины, как во время СССР, так и после его распада, зарабатывали существенно меньше и имели меньше возможностей построить карьеру, чем мужчины.

Руководитель службы исследований Head Hunter Мария Игнатова рассказала «Известиям», что среди резюме топ-менеджеров, созданных или обновленных за 2016 год, доля женщин составляет 30%.

— Для работодателя в идеальном мире пол не должен иметь никакого значения. Решение должно приниматься исключительно на основе деловых качеств кандидата, его опыта, знаний, репутации в профессии. В то же время я вполне допускаю, что так ведут себя далеко не все компании и предпочтения по полу у какой-то части всё же есть, — говорит Игнатова. Она отмечает, что в вакансиях пол кандидата указывать нельзя. Однако этот фильтр может включаться при отборе резюме кандидатов. Работодатели объясняют это, как правило, так: «В нашем бизнесе/компании все руководители мужчины, женщине будет некомфортно в этой среде».

— Картина, которую мы сейчас наблюдаем, образована культурными и институциональными аранжировками материнства. Иными словами, женщины рожают детей, а мужчины нет. Декретный отпуск для работодателя является фактом, объективно ставящим женщин в уязвимую позицию. Работодатели заинтересованы в том, чтобы дискриминировать женщин, а женщины, зная об этом, снижают планку и строят менее притязательную карьеру, — говорит Дмитрий Куракин.

Еще одним фактором гендерного неравенства на рынке труда, по его словам, является культура. Даже «продвинутые» мужчины иногда болезненно воспринимают, если их партнерша зарабатывает больше, и наоборот. Бывает, что этот факт находит отражение в законодательстве. Например, в Германии, если один из супругов получает высокую зарплату, трудоустройство для другого супруга становится экономически нецелесообразным. Потому что семье приходится платить повышенный налог.

— Дискриминация женщин признается неприемлемой во всех развитых обществах, — говорит Куракин. По его мнению, улучшить положение женщин на рынке труда можно благодаря поддержке материнства, строительству новых детских садов и более равномерному распределению родительских ролей.

— В некоторых европейских странах профессиональные позиции женщин строго охраняются законодательством, мужчины пользуются отпусками по уходу за ребенком не реже женщин, выстроена мощная инфраструктура поддержки родительства. Эти меры приводят к тому, что образовательные и карьерные траектории женщин и мужчин почти не отличаются, — сказал Дмитрий Куракин.