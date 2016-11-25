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Неизвестный обстрелял троллейбус в Москве

Злоумышленник сделал несколько выстрелов из пневматического оружия

В центре столицы возле дома №10 по Ленинскому проспекту неизвестный обстрелял из пневматического оружия троллейбус. После злоумышленник скрылся с места преступления.

В настоящий момент уточняется информация о пострадавших. Полиция ведет розыск преступника.

«Около 18.30 мск возле дома 10 на Ленинском проспекте неизвестный предположительно из пневматического пистолета несколько раз выстрелил в троллейбус, повредив стекла салона. С места происшествия злоумышленник скрылся, полиция ведет его поиски», — сообщили в московском ГУ МВД РФ, передает ТАСС.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Неизвестный обстрелял троллейбус в Москве

Злоумышленник сделал несколько выстрелов из пневматического оружия

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