Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Состав администрации Трампа могут пополнить профессора Гарварда

Об этом сообщил член переходной команды Трампа Энтони Скарамуччи

Будущий президент США Дональд Трамп может пригласить в состав своей администрации не только предпринимателей, военных и чиновников, но и представителей научных кругов.

Об этом сообщил сегодня в интервью телекомпании CNN член переходной команды Трампа Энтони Скарамуччи.

«По рекомендации зятя Трампа Джареда Кушнера, в состав администрации могут пригласить профессоров из Гарвардского университета», — сказал Скарамуччи. Он напомнил, что в администрации президента Рональда Рейгана 55% сотрудников были из деловых кругов, 35% — госслужащими, 10% — представителями научных кругов.

«Избранный президент Дональд Трамп видит свою задачу не только в том, чтобы выдвинуть самых лучших деятелей на 20-30 ключевых постов, но и сделать так, чтобы на уровне заместителей руководителей департаментов оказались самые квалифицированные специалисты», — сказал Скарамуччи, цитирует ТАСС.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Состав администрации Трампа могут пополнить профессора Гарварда

Об этом сообщил член переходной команды Трампа Энтони Скарамуччи

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке