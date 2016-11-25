Состав администрации Трампа могут пополнить профессора Гарварда

Будущий президент США Дональд Трамп может пригласить в состав своей администрации не только предпринимателей, военных и чиновников, но и представителей научных кругов.

Об этом сообщил сегодня в интервью телекомпании CNN член переходной команды Трампа Энтони Скарамуччи.

«По рекомендации зятя Трампа Джареда Кушнера, в состав администрации могут пригласить профессоров из Гарвардского университета», — сказал Скарамуччи. Он напомнил, что в администрации президента Рональда Рейгана 55% сотрудников были из деловых кругов, 35% — госслужащими, 10% — представителями научных кругов.

«Избранный президент Дональд Трамп видит свою задачу не только в том, чтобы выдвинуть самых лучших деятелей на 20-30 ключевых постов, но и сделать так, чтобы на уровне заместителей руководителей департаментов оказались самые квалифицированные специалисты», — сказал Скарамуччи, цитирует ТАСС.