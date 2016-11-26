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Суббота,
26 ноября
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34 очка Милоша Теодосича помогли ЦСКА разгромить «Басконию»

Армейцы одерживают восьмую победу в Евролиге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В рамках 9-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА разгромил испанскую «Басконию» (112:84). Героем встречи стал защитник армейцев Милош Теодосич, оформивший дабл-дабл (34 очка+10 передач).

Стоит отметить, что серб стал третьим игроком в истории Евролиги, сделавшим тысячу передач за карьеру. Также отличную игру продемонстрировал новичек ЦСКА Джеймс Огастин (13 очков+10 подборов).

Таким образом, ЦСКА одерживает восьмую победу в девяти сыгранных матчах, сохраняя за собой лидерство в турнирной таблице. Итоги встречи с «Басконией» подвел тренер московского клуба Димитрис Итудис.

«Поздравляю команду и каждого из игроков с победой и прекрасной игрой, особенно в заключительных трех четвертях. Перед игрой знали – и я не использую это в качестве оправдания, – что «Баскония» играла в чемпионате Испании дома в воскресенье, а нам пришлось играть в понедельник на выезде. У них было много времени, чтобы подготовиться и отдохнуть. Не знаю, сыграло ли это свою роль, но мы слишком многое отдавали легко. Мы были недостаточно агрессивны в первой четверти, они попали сложные мячи, 5 из 7 трехочковых. Мы реагировали, а не действовали. Мы хотели быть активнее в защите. Результат второй, третей и четвертой четвертей говорит о том, что мы будто сменили чип у себя в голове, изменили подход и к обороне, и к атаке. Мы перебросали, перебегали, переподбирали соперника и выиграли эти три периода со счетом 96-57. Мы сделали 16 подборов в нападении, а они сделали 17 на своем щите.

Знаю, что в этот день случилось много рекордов, но мои игроки не беспокоятся об этом. Вопрос не в индивидуальном выступлении, а в результате ЦСКА, и мы продолжим все вместе бить рекорды. У Милоша был выдающийся вечер, как в нападении, так и в защите. У него были свои достижения, хочу поздравить его с преодолением отметки в 1000 передач. Хочу также отметить Джексона и Диму Кулагина, которые здорово давили на мяч, открывали возможности для партнеров, упомянуть отличную работу Джеймса Огастина на обеих половинах паркета. Он задал тон игре, цеплялся на «нейтральные» мячи, также как и Никита Курбанов. Они вдвоем сделали 20 подборов, и это здорово, отличное достижение для команды. Каждый сработал именно так, как необходимо для победы.

Не могу рассказать о всех деталях, но в перерыве посмотрели нарезку моментов первой половины, разобрали, что сделали правильно и неправильно, потому что вторую четверть мы выиграли 32-18, что стало противоположностью первой. Вообще говоря победили в игре с сильной командой, с несколькими выходцами из НБА. Евролига – не прогулка по парку, особенно для нас как действующих чемпионов», – передает слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Баскетбольная Евролига: ЦСКА (Россия) - Баскония (Испания)

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

34 очка Милоша Теодосича помогли ЦСКА разгромить «Басконию»

34 очка Милоша Теодосича помогли ЦСКА разгромить «Басконию»Армейцы одерживают восьмую победу в Евролиге

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34 очка Милоша Теодосича помогли ЦСКА разгромить «Басконию»

34 очка Милоша Теодосича помогли ЦСКА разгромить «Басконию»

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