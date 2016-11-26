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Обнаружено тело одного из пропавших на Кубани десантников

Продолжаются поиски еще двоих парашютистов

Обнаружено тело одного из пропавших на Кубани десантников.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на силовые структуры, ведущие поиски пропавших.

«Тело одного из десантников найдено и опознано. Поиски двух человек продолжаются, район поисковой операции расширен по руслу реки Кубань», – цитирует ТАСС источник.

В Краснодарском крае продолжаются поиски двух военнослужащих, которые 24 ноября, при выполнении тренировочного прыжка с парашютом не смогли приземлиться в заданный квадрат.

По предположению военных, десантники попали в реку Кубань.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и военные специалисты.

Читайте также: Три десантника пропали на Кубани во время учений

Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Обнаружено тело одного из пропавших на Кубани десантников

Продолжаются поиски еще двоих парашютистов

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