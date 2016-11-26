Обнаружено тело одного из пропавших на Кубани десантников.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на силовые структуры, ведущие поиски пропавших.

«Тело одного из десантников найдено и опознано. Поиски двух человек продолжаются, район поисковой операции расширен по руслу реки Кубань», – цитирует ТАСС источник.

В Краснодарском крае продолжаются поиски двух военнослужащих, которые 24 ноября, при выполнении тренировочного прыжка с парашютом не смогли приземлиться в заданный квадрат.

По предположению военных, десантники попали в реку Кубань.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и военные специалисты.

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