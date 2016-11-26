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Госдума может ограничить владение иностранцами онлайн-кинотеатрами

Соответствующий законопроект внесен на обсуждение в нижнюю палату парламента РФ

Госдума может ограничить владение иностранцами онлайн-кинотеатрами в РФ.

Об этом говорится в законопроекте, внесенным в парламент депутами Шамсаилом Саралиевым и Андреем Луговым.

Согласно их предложению, доля иностранного владения в онлайн-кинотеатрах с аудиторией в 100 тыс. человек ежедневно, не сможет превышать 20%.

Кроме того, будет запрещена порнография, пропаганда терроризма и другие действия, запрещенные на территории РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

Нарушения закона будут караться штрафами.

Контроль за соблюдением данных требований будет осуществляться Роскомнадзором.

Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Госдума может ограничить владение иностранцами онлайн-кинотеатрами

Соответствующий законопроект внесен на обсуждение в нижнюю палату парламента РФ

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