Госдума может ограничить владение иностранцами онлайн-кинотеатрами в РФ.

Об этом говорится в законопроекте, внесенным в парламент депутами Шамсаилом Саралиевым и Андреем Луговым.

Согласно их предложению, доля иностранного владения в онлайн-кинотеатрах с аудиторией в 100 тыс. человек ежедневно, не сможет превышать 20%.

Кроме того, будет запрещена порнография, пропаганда терроризма и другие действия, запрещенные на территории РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

Нарушения закона будут караться штрафами.

Контроль за соблюдением данных требований будет осуществляться Роскомнадзором.