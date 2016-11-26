Соответствующий законопроект внесен на обсуждение в нижнюю палату парламента РФ
Госдума может ограничить владение иностранцами онлайн-кинотеатрами в РФ.
Об этом говорится в законопроекте, внесенным в парламент депутами Шамсаилом Саралиевым и Андреем Луговым.
Согласно их предложению, доля иностранного владения в онлайн-кинотеатрах с аудиторией в 100 тыс. человек ежедневно, не сможет превышать 20%.
Кроме того, будет запрещена порнография, пропаганда терроризма и другие действия, запрещенные на территории РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.
Нарушения закона будут караться штрафами.
Контроль за соблюдением данных требований будет осуществляться Роскомнадзором.