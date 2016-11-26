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Савченко начнет самостоятельную политическую карьеру

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о создании своего фонда

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко начнет самостоятельную политическую карьеру.

Об этом она заявила украинским СМИ.

«Я не буду входить в партию. Я становлюсь независимым политиком. Я открываю свой фонд», – цитирует Савченко Live.ru.

Она добавила, что ее движение (по-украински «рух») будет отличаться от уже известных движений и новых, например, создаваемой партией Михаила Саакашвили.

В своем движении она собирается вернуться к источникам ценностей, не реализованных Майданом.

При этом Савченко не собирается покидать фракцию «Батьковщина» в Раде.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Савченко начнет самостоятельную политическую карьеру

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о создании своего фонда

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