Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о создании своего фонда
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко начнет самостоятельную политическую карьеру.
Об этом она заявила украинским СМИ.
«Я не буду входить в партию. Я становлюсь независимым политиком. Я открываю свой фонд», – цитирует Савченко Live.ru.
Она добавила, что ее движение (по-украински «рух») будет отличаться от уже известных движений и новых, например, создаваемой партией Михаила Саакашвили.
В своем движении она собирается вернуться к источникам ценностей, не реализованных Майданом.
При этом Савченко не собирается покидать фракцию «Батьковщина» в Раде.
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