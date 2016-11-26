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Многоэтажный дом загорелся в центре Москвы

Пожарным удалось локализовать возгорание

Пожар возник в многоэтажном доме в Старопименовском переулке в центре Москвы, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает МЧС.

В ведомстве отметили, что в 00.36 на пульт дежурного поступило сообщении о возгорании на седьмом этаже многоэтажного жилого дома по адресу переулок Старопименовский дом 4. Из-за оперативных действий пожарных было остановлено распространение огня на кровлю, передает РИА «Новости».

В 1.20 пожар был потушен, его площадь составила 70 кв метров, по предварительным данным, пострадавших нет.

Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Многоэтажный дом загорелся в центре Москвы

Пожарным удалось локализовать возгорание

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