Инциденты произошли у крупных универмагов в начале сезона распродаж
Двое человек в США погибли в результате стрельбы в «черную пятницу».
Об этом заявила газета Нью-Йорк дейли ньюс.
Издание отмечает, что инциденты с применением огнестрельного оружия произошли у крупных торговых центров в начале сезона скидок.
Так, в Нью-Джерси один человек погиб и один был ранен возле универмага Macy's, когда неизвестный открыл огонь по двум братьям, сообщает ТАСС.
В Неваде двое мужчин не поделили место на парковке возле Walmartа и один застрелил другого, а потом скрылся.
Еще несколько человек были ранены в Тенесси, после ссоры в гипермаркете.
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http://izvestia.ru/news/601166