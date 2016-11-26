Двое человек в США погибли в результате стрельбы в «черную пятницу».

Об этом заявила газета Нью-Йорк дейли ньюс.

Издание отмечает, что инциденты с применением огнестрельного оружия произошли у крупных торговых центров в начале сезона скидок.

Так, в Нью-Джерси один человек погиб и один был ранен возле универмага Macy's, когда неизвестный открыл огонь по двум братьям, сообщает ТАСС.

В Неваде двое мужчин не поделили место на парковке возле Walmartа и один застрелил другого, а потом скрылся.

Еще несколько человек были ранены в Тенесси, после ссоры в гипермаркете.

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http://izvestia.ru/news/601166