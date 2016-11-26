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Поданные Великобритании смогут купить гражданство ЕС после Brexit

С такой инициативой выступил Европарламент

Поданные Великобритании смогут купить гражданство ЕС после Brexit.

Об этом заявила газета Таймс со ссылкой на источники в Европарламенте и бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта

«Я поддерживаю идею того, что люди, являющиеся гражданами ЕС и стремящиеся сохранить европейское гражданство, должны иметь возможность сделать это», – цитирует его ТАСС.

При этом вопрос о сумме оплаты гражданства не считается основным.

Желающие подданные британской короны, а таких может оказаться 12-30 млн человек смогут сохранить свои права граждан Единой Европы.

Напомним, что против выхода Соединенного королевства из ЕС (процесс Brexit) проголосовали 48% населения.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Поданные Великобритании смогут купить гражданство ЕС после Brexit

С такой инициативой выступил Европарламент

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