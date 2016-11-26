С такой инициативой выступил Европарламент
Поданные Великобритании смогут купить гражданство ЕС после Brexit.
Об этом заявила газета Таймс со ссылкой на источники в Европарламенте и бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта
«Я поддерживаю идею того, что люди, являющиеся гражданами ЕС и стремящиеся сохранить европейское гражданство, должны иметь возможность сделать это», – цитирует его ТАСС.
При этом вопрос о сумме оплаты гражданства не считается основным.
Желающие подданные британской короны, а таких может оказаться 12-30 млн человек смогут сохранить свои права граждан Единой Европы.
Напомним, что против выхода Соединенного королевства из ЕС (процесс Brexit) проголосовали 48% населения.
Читайте также: Путин о Brexit: ситуация будет развиваться спокойно