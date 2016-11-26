Секретной службе США в Trump Tower отдадут целый этаж

Секретная служба США арендует целый этаж в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке и разместит там более 100 своих сотрудников, которые круглосуточно будут следить за безопасностью избранного президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

При этом наружную охрану небоскреба продолжат осуществлять сотрудники полиции Нью-Йорка, их число может увеличить до 300 человек, передает ТАСС.

Дональд Трамп за собственную охрану, размещенную на этаже с примерной площадью в 1,4 тыс. кв м, может получить в качестве арендной платы около $1,5 млн год. Эти средства будут выделяться из федерального бюджета и поступать в Министерство нацбезопасности США, отдельным ведомством которого является Секретная служба. Конечным получателем денег за аренду значится принадлежащая лично Трампу компания Trump Organization.

При этом один из источников сообщил, что сценарий по охране Трампа и членов его семьи может измениться, если будущая первая леди Меланья и их 10-летний сын Бэррон решат поселиться в Белом доме, к которому приписана Секретная служба.

Стоит отметить, что Бэррон ходит в нью-йоркскую школу, а ранее Меланья заявляла о желании остаться с ним в Нью-Йорке, тогда как Трамп после инаугурации должен будет переехать в Белый дом в Вашингтоне. Ранее он заявлял, что планирует навещать семью время от времени.

CNN ранее сообщала, что охрана Трампа обходится властям Нью-Йорка в $1 млн в сутки. Мэр города Билл де Блазио уже обращался с просьбой выделить ему из федерального бюджета помощь для финансирования охраны Трампа.