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Минобороны: Доказательств согласия оппозиции на гумпомощь Алеппо нет

Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков ответил спецпосланнику ООН по Сирии Яну Эгеланну

У России нет достоверных сведений о том, что вооруженная оппозиция согласна на ввоз гуманитарной помощи в Алеппо, предоставленные по этой теме документы в Москве считают подлогом, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что РФ готова поддержать любые гуманитарные инициативы, связанные с Алеппо, причем, не только исходящие от ООН, но и от других международных организаций, а также стран. Это касается не только Алеппо, но и других районов Сирии, говорится в заявлении, поступившем в «Известия».

По словам Конашенкова, заявления спецпосланника ООН по Сирии Яна Эгеланна сложно проверить.

«Что касается заявлений господина Эгеланна по Алеппо, – Минобороны России не располагает достоверной информацией о якобы согласии «вооруженной оппозиции» на ввоз гуманитарной помощи. Никаких имён, свидетельств или документов, кроме слов господина Эгеланна, просто нет», — заявил Конашенков.

По его словам, если «оппозиция» согласна пустить гуманитарную помощь в Алеппо, то непонятно, «кто же тогда заминировал и обстреливает все гуманитарные проходы» и ведет обстрелы жилых районов города.

«Знают ли террористы о его договоренностях с «оппозиционерами»? Или «оппозиционеры» и есть террористы, по ночам убивающие жителей Алеппо, а днём – ведущие переговоры с представителем ООН Я.Эгеланном?», — спросил Конашенков.

При этом он отметил, что РФ неоднократно вводила гуманитарные паузы в Алеппо, но всякий раз они были сорваны из-за того, что представители ООН оказываются не готовы доставлять помощь, а террористы не знают, что с ними договорились по вопросу доставки помощи.

«В результате, во время последней гумпаузы, два офицера российского Центра примирения, ожидающие въезда в город гуманитарной колонны, получили осколочные ранения от минометного обстрела боевиков из восточного района Алеппо», — резюмировал Конашенков.

Напомним, ранее спецпосланник ООН по Сирии Ян Эгеланн заявил, что сирийская оппозиция якобы предоставила ему письменный документ о своем согласии на ввоз в Алеппо гуманитарной помощи. При этом дипломатический источник уточнял, что эти документы, вероятнее всего, являются подлогом боевиков.

Минобороны РФ ранее неоднократно заявляло, что инициатива ООН по гуманитарным паузам в Алеппо выгодна только боевикам, которые успевают восстановить силы и перегруппироваться, тогда как гуманитарная помочь зачастую просто не достигает цели.

Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Минобороны: Доказательств согласия оппозиции на гумпомощь Алеппо нет

Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков ответил спецпосланнику ООН по Сирии Яну Эгеланну

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