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Женская сборная РФ по керлингу вышла в финал ЧЕ

Команда скипа Виктории Моисеевой сломила сопротивление команды Шотландии

Российские керлингистки обыграли команду Шотландии в полуфинале чемпионата Европы в шотландском Ренфру и вышли в финал, где поспорят за золотые медали первенства со сборной Швеции.

В этом году команда России выступает в другом составе. В него входят Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева, передает ТАСС.

Полуфинальный поединок против команды Шотландии, ведомой Ив Мюрхед, завершился со счетом 11:6. Эффектную точку в матче поставила сама Виктория Моисеева, совершив удивительный по точности бросок.

В финале команда России встретится со Швецией. Матч пройдет 26 ноября в 13.00 по московскому времени.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Женская сборная РФ по керлингу вышла в финал ЧЕ

Команда скипа Виктории Моисеевой сломила сопротивление команды Шотландии

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