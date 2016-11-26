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Завершено расследование в отношении обвиняемого по делу Восточного

Следователи установили, что бывший директор ООО «Стройконструкция С» с другими соучастниками закупил металлоконструкции для космодрома по завышенным ценам

Расследование уголовного дела в отношении экс-главы строительной компании, обвиняемого в растрате при строительстве космодрома Восточный, завершено, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Бывший директор и участник ООО «Стройконструкция С» Анатолий Рязанов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Пособничество в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере»), — сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко. Ее комментарий приводится на официальном сайте СК РФ.

Как установили следователи, в 20122013 годах Анатолий Рязанов и начальник ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России» Андрей Ярцев вместе с тремя соучастниками растратили средства федерального бюджета в размере более 1,1 млрд рублей. На эти средства участники закупили у ООО «Стройконструкция С» металлоконструкции для строительства объектов космодрома по искусственно завышенным ценам, при этом реальные затраты на них должны были составить 600 млн рублей.

«С обвиняемым Рязановым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В рамках предварительного следствия он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления, в том числе изобличающие его соучастников», — сообщила Светлана Петренко. Уголовное дело в отношении Анатолия Рязанова было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Строительство космодрома Восточный началось в Амурской области в 2012 году, его площадь составляет около 700 кв. км. В 2015 году против руководства ряда компаний-подрядчиков были возбуждены уголовные дела в связи с невыплатой зарплаты и невыполнением обязательств. Всего при строительстве Восточного, по данным СК, был нанесен ущерб в 5 млрд рублей.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Завершено расследование в отношении обвиняемого по делу Восточного

Следователи установили, что бывший директор ООО «Стройконструкция С» с другими соучастниками закупил металлоконструкции для космодрома по завышенным ценам

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