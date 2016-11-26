Скандально известный фотограф Дэвид Гамильтон найдет мертвым в Париже

Британско-французский фотограф Дэвид Гамильтон обнаружен у себя дома в Париже мертвым, рядом с телом находились выписанные ему лекарства.

По факту смерти фотографа, ставшего известным в 1960-е годы прошлого века, проводится расследование. Западная пресса сообщает, что рассматривается и версия самоубийства.

Гамильтон прославился мягко сфокусированными фотографиями обнаженных девочек. Его книги, фотоальбомы и фильмы были очень успешными во всём мире, но одновременно вызывали и массу протестов.



Месяц назад телеведущая Флави Фламон, десятки лет назад бывшая моделью фотографа, в интервью рассказала, что Гамильтон изнасиловал ее. Заявление телеведущей поддержали еще несколько женщин.

Фотограф опроверг всё сказанное своими бывшими моделями.