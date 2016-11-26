Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
26 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Скандально известный фотограф Дэвид Гамильтон найдет мертвым в Париже

83-летнего Гамильтона обнаружили у него дома, версия самоубийства не исключается

Британско-французский фотограф Дэвид Гамильтон обнаружен у себя дома в Париже мертвым, рядом с телом находились выписанные ему лекарства.

По факту смерти фотографа, ставшего известным в 1960-е годы прошлого века, проводится расследование. Западная пресса сообщает, что рассматривается и версия самоубийства.

Гамильтон прославился мягко сфокусированными фотографиями обнаженных девочек. Его книги, фотоальбомы и фильмы были очень успешными во всём мире, но одновременно вызывали и массу протестов.

Месяц назад телеведущая Флави Фламон, десятки лет назад бывшая моделью фотографа, в интервью рассказала, что Гамильтон изнасиловал ее. Заявление телеведущей поддержали еще несколько женщин.

Фотограф опроверг всё сказанное своими бывшими моделями.

Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Скандально известный фотограф Дэвид Гамильтон найдет мертвым в Париже

83-летнего Гамильтона обнаружили у него дома, версия самоубийства не исключается

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке