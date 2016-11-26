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МЧС предупредило о сильном снегопаде и порывистом ветре в столице

В экстренных службах призвали жителей Москвы соблюдать правила безопасности и быть аккуратными на дорогах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

ГУ МЧС России предупреждает жителей столицы о сильном снегопаде, порывистом ветре и гололедице в регионе. Такая погода сохранится до ночи воскресенья.

«В ближайшие часы до 3.00 мск 27 ноября в Москве ожидается снегопад, местами сильный, мокрый снег, гололедица, юго-западный ветер, порывы которого могут достигать до 15 м/с», — приводит ТАСС сообщение экстренных служб.

Кроме того, в МЧС предупреждают, что из-за сильного ветра и снега возможны повреждения линий электропередачи. Ухудшение погодных условий может также стать причиной падения деревьев и повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.

Спасатели просят соблюдать правила безопасности и быть аккуратными на дорогах.

Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

МЧС предупредило о сильном снегопаде и порывистом ветре в столице

МЧС предупредило о сильном снегопаде и порывистом ветре в столицеВ экстренных службах призвали жителей Москвы соблюдать правила безопасности и быть аккуратными на дорогах

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