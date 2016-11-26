СМИ: кокаин перед Играми 2016 года употребляли два спортсмена из США

Два спортсмена из США перед началом Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро употребляли запрещенное вещество кокаин.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету Guardian, в распоряжение издания попали документы хакерской группировки Fancy Bears.

Ранее во вторник хакеры Fancy Bears опубликовали на своей странице в Facebook данные переписки представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) и сотрудников американского антидопингового агентства (USADA).

Спортивные чиновники WADA и USADA обсуждали подозрительные анализы крови одного американского спортсмена. Кроме того, в переписке чиновников упоминались два атлета из США, употреблявших кокаин перед началом Игр. Запрещенное вещество принималось с целью снижения веса.