Известны сроки начала функционирования железной дороги в обход Украины

На год ранее запланированного срока откроется сообщение на железной дороге, построенной в обход Украины. Как рассказал замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, железная дорога начнет функционировать 15 августа 2017 года.

«Железнодорожное сообщение на участке Журавка — Миллерово будет открыто уже 15 августа 2017 года», — сказал он.

Булгаков, находящийся в Воронежской области с рабочей поездкой, уточнил, что в этот день по железнодорожной ветке пройдут пассажирские и грузовые поезда.

«В этот день по этой двухпутной электрифицированной железнодорожной ветке пойдут первые поезда с людьми и грузами», — приводит слова Булгакова «РИА Новости.

Ранее сообщалось, что строительство электрофицированного двухпутного участка железной дороги в обход Украины велось с опережением графика. На участке будет восемь станций, протяженность железной дороги — 122,5 км.

