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Известны сроки начала функционирования железной дороги в обход Украины

15 августа 2017 года откроется сообщение на железной дороге в обход Украины

На год ранее запланированного срока откроется сообщение на железной дороге, построенной в обход Украины. Как рассказал замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, железная дорога начнет функционировать 15 августа 2017 года.

«Железнодорожное сообщение на участке ЖуравкаМиллерово будет открыто уже 15 августа 2017 года»,  сказал он.

Булгаков, находящийся в Воронежской области с рабочей поездкой, уточнил, что в этот день по железнодорожной ветке пройдут пассажирские и грузовые поезда.

«В этот день по этой двухпутной электрифицированной железнодорожной ветке пойдут первые поезда с людьми и грузами», — приводит слова Булгакова «РИА Новости.

Ранее сообщалось, что строительство электрофицированного двухпутного участка железной дороги в обход Украины велось с опережением графика. На участке будет восемь станций, протяженность железной дороги  122,5 км.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Известны сроки начала функционирования железной дороги в обход Украины

15 августа 2017 года откроется сообщение на железной дороге в обход Украины

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