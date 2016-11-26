10 человек стали жертвами взрыва на рынке в столице Сомали

В результате взрыва в столице Сомали Могадишо погибли по меньшей мере 10 человек, еще более 10 пострадали, сообщили в местной полиции.



Как передает агентство Reuters, инцидент произошел на КПП полиции возле овощного рынка в районе Вабери. Предположительно, взрывное устройство было прикреплено к автомобилю, который находился рядом с торговой площадью.

«Весь рынок разрушен. Число погибших, скорее всего, будет расти», — сообщил представитель правоохранительных органов. Отмечается, что в числе жертв инцидента есть полицейские и мирные граждане.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

