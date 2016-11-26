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Нападение на замглавы Фрязино будет расследовать прокурор Подмосковья

Нападение на чиновника произошло около торгового центра «Спутник»

Проведение доследственной проверки по факту нападения на первого заммэра Фрязино находится на контроле у прокурора Московской области Алексея Захарова, сообщает Life.

Проверку по факту происшествия проводят полицейские МУ МВД РФ «Щелковское».

Инцидент со стрельбой произошел у торгового центра «Спутник» 15 ноября. Рабочие сняли несколько рекламных растяжек, установленных на здании ТЦ, однако на место подъехали автомобили, в одном из которых находился бизнесмен. Сначала рабочих оттеснили от здания, а когда на место происшествия прибыл первый заместитель главы города, то охранники бизнесмена напали и на него.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Нападение на замглавы Фрязино будет расследовать прокурор Подмосковья

Нападение на чиновника произошло около торгового центра «Спутник»

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