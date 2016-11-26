Нападение на замглавы Фрязино будет расследовать прокурор Подмосковья

Проведение доследственной проверки по факту нападения на первого заммэра Фрязино находится на контроле у прокурора Московской области Алексея Захарова, сообщает Life.

Проверку по факту происшествия проводят полицейские МУ МВД РФ «Щелковское».

Инцидент со стрельбой произошел у торгового центра «Спутник» 15 ноября. Рабочие сняли несколько рекламных растяжек, установленных на здании ТЦ, однако на место подъехали автомобили, в одном из которых находился бизнесмен. Сначала рабочих оттеснили от здания, а когда на место происшествия прибыл первый заместитель главы города, то охранники бизнесмена напали и на него.