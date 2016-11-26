Фигуристка Погорилая выиграла этап Гран-при в Японии

Российская фигуристка Анна Погорилая выиграла этап Гран-при в японском Саппоро в соревнованиях одиночниц, квалифицировавшись в финал соревнований, который состоится в Марселе.

Итоговый результат Погорилой составил 139,30 балла. Второе место заняла японка Сатоко Мияхара, набравшая 133,80 балла. Третье место завоевала еще одна россиянка Мария Сотскова, которая набрала 125,92 балла и также вышла в финал Гран-при, сообщает «Интерфакс».

Перед этим свое участие в финале Гран-при, который пройдет 1-11 декабря в Марселе, вышли также Евгения Медведева и Елена Радионова.

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