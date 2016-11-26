Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
26 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Фигуристка Погорилая выиграла этап Гран-при в Японии

Вместе с ней в финал соревнований с третьего места вышла Мария Сотскова

Российская фигуристка Анна Погорилая выиграла этап Гран-при в японском Саппоро в соревнованиях одиночниц, квалифицировавшись в финал соревнований, который состоится в Марселе.

Итоговый результат Погорилой составил 139,30 балла. Второе место заняла японка Сатоко Мияхара, набравшая 133,80 балла. Третье место завоевала еще одна россиянка Мария Сотскова, которая набрала 125,92 балла и также вышла в финал Гран-при, сообщает «Интерфакс».

Перед этим свое участие в финале Гран-при, который пройдет 1-11 декабря в Марселе, вышли также Евгения Медведева и Елена Радионова.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Фигуристка Погорилая выиграла этап Гран-при в Японии

Вместе с ней в финал соревнований с третьего места вышла Мария Сотскова

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином»

ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином»

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Фотолента

34 очка Милоша Теодосича помогли ЦСКА разгромить «Басконию»

34 очка Милоша Теодосича помогли ЦСКА разгромить «Басконию»

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Треушникова

врач

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке