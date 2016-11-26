Парламент Грузии утвердил новый состав правительства

Грузинский парламент выразил доверие новому правительству страны во главе с лидером «Грузинской мечты» Георгием Квирикашвили, спикер Ираклий Кобахидзе заявил о подписании постановления об утверждении кабинета министров.

В своем обращении по этому поводу Кобахидзе поздравил Квирикашвили и всех министров с выраженным доверием парламента к составу кабмина, представленному еще во вторник, передает РИА «Новости».

Состав новый состав кабмина проголосовали 110 депутатов из 150, против — 19.

В новом правительстве Квирикашвили назначил на пост главы Минфина Дмитрия Кумсишвили, который был ранее министром экономики Грузии, а этот пост занял бывший замминистра этого ведомства Георгий Гахария. Должности министра энергетики и вице-премьера вновь займет Каха Каладзе. Зураб Алавидзе возглавит министерство инфраструктуры. Виктор Долидзе назначен главой аппарата госминистра по евроинтеграции.

Свои посты сохранили глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе и министр обороны Леван Изория. Остальные министерские должности остались без изменений.

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