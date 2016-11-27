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Бензовоз опрокинулся на Ленинградском шоссе возле Москвы

Решается вопрос о полном перекрытии дороги для смыва загрязнения

Бензовоз МАЗ с дизельным топливом опрокинулся на Ленинградском шоссе за пределами МКАД, произошла утечка топлива, движение ограничено, сообщили в полиции Москвы.

Там отметили, что между Химками и Зеленоградом в районе дома №261 произошло опрокидывание автоцистерны, машина перегородила две полосы в сторону Москвы. Кроме этого, произошел разлив топлива, передает ТАСС.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и инспекторы ДПС, организующие проезд транспорта. Решается вопрос о полном перекрытии Ленинградского шоссе для устранения последствий аварии и очищения проезжей части от разлившегося топлива.

Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Бензовоз опрокинулся на Ленинградском шоссе возле Москвы

Решается вопрос о полном перекрытии дороги для смыва загрязнения

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