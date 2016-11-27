Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
27 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Ученые: час просмотра телевизора сокращает жизнь на 22 минуты

Таким образом, вред для здоровья сопоставим с курением

Австралийские ученые установили, что час просмотра телевизора сокращает жизнь человека на 22 минуты, в целом злоупотребление грозит сократить срок жизни на пять лет из-за повышенного риска развития сердечных заболеваний.

Ученые провели комплексное исследование, которое показало вред от напряжения зрения и сидячего образа жизни. Вследствие эго возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. При исследовании были изучены данные об ожирении, диете и стиле жизни, сообщает Федеральное агентство новостей.

Таким образом, просмотр телевизора может быть так же вреден, как курение.

Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Ученые: час просмотра телевизора сокращает жизнь на 22 минуты

Таким образом, вред для здоровья сопоставим с курением

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Фидель Кастро. Конец эпохи

Фидель Кастро. Конец эпохи

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Наталья Треушникова

врач

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке