Ученые: час просмотра телевизора сокращает жизнь на 22 минуты

Австралийские ученые установили, что час просмотра телевизора сокращает жизнь человека на 22 минуты, в целом злоупотребление грозит сократить срок жизни на пять лет из-за повышенного риска развития сердечных заболеваний.

Ученые провели комплексное исследование, которое показало вред от напряжения зрения и сидячего образа жизни. Вследствие эго возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. При исследовании были изучены данные об ожирении, диете и стиле жизни, сообщает Федеральное агентство новостей.

Таким образом, просмотр телевизора может быть так же вреден, как курение.