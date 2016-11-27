Сын менеджера Sex Pistols сжег коллекцию артефактов группы

Джон Корре, сын менеджера группы Sex Pistols Малкольма Макларена, сжег на лодке в Темзе коллекцию связанных с группой вещей на сумму до $12,5 млн, несмотря на протесты поклонников и просьбы экс-музыкантов продать артефакты и направить вырученные деньги на благотворительность.

Как сообщает Daily Mirror, Корре таким образом отметил 40-летие альбома Anarchy in the U.K, а также выразил протест против мэйнстрима в музыке и конформизма в среде молодежи. Уничтоженные вещи были собственностью самого Корре. По словам, ему не хотелось продавать коллекцию, так как редкие и памятные вещи украсили бы стену дома «какого-нибудь банкира», передает «Интерфакс».

10 of the items to be burnt tomorrow can be viewed on the Burn Punk London instagram. #burnpunklondon #burnpunk #london pic.twitter.com/sH11evRtHj — Joe Corré (@realjoecorre) 25 ноября 2016 г.

На просьбу поклонников группы продать коллекцию он ответил, что их мнение его не интересует, так как «они просто конформисты в другой одежде».

«Панк мертв. Настало время подумать о чем-то другом», — заявил он.

Корре произвел сожжение вещей на плывущей по Темзе лодке и организовал запись видео, которое потом станет частью документального фильма.

В коллекцию входили предметы одежды музыкантов, которые для них сшила мать Корре —кутюрье Вивьен Вествуд, редкие записи, пластинки, постеры и афиши. Оценочная стоимость коллекции — от $6 до $12,5 млн.