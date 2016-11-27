Юнкер: Безопасность Европы невозможна без России

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит близкой отмены санкций против России однако считает, что сотрудничество с ней на равных является обязательным условием для обеспечения безопасности в Европе.

Юнкер заявил в эфире Euronews, что он хотел бы, чтобы Европу и Россию связывало соглашение, выводящее отношения на новый уровень. В то же время он отметил, что пока не считает, что в скором времени возможно снятие антироссийских санкций, передает ТАСС.

«Без России невозможно выстраивание (системы) безопасности в Европе, мы должны об этом знать», — сказал Юнкер.

По его словам, Европа должна уважать Россию, относясь к ней как к «большому объединению и гордой нации». Юнкер отметил, что в Европе ничего не знают «о глубине России». Он также заявил, что хотел бы, «чтобы с Россией мы говорили на равных».

Юнкер подчеркнул, что не согласен с президентом США Бараком Обамой, определившим ранее Россию как региональную державу».

9 ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер выразил мнение, что создание европейской армии неизбежно, поскольку США не будут заботиться о безопасности Европы.

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