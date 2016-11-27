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Российский гроссмейстер Елисеев погиб при падении с 12 этажа

Спортсмену было 20 лет

Бывший чемпион России по классическим шахматам Юрий Елисеев погиб в Москве, выпав из окна 12 этажа, сообщил его близкий друг, гроссмейстер Даниил Дубов.

По сообщению Дубова, Елесеев попытался перелезть из окна 12 этажа на балкон, но сорвался, передает ТАСС.

«Этой ночью трагически погиб мой близкий друг, блестящий шахматист и аналитик, один из самых талантливых знакомых мне людей Юра Елисеев», — сообщил Дубов.

Елисеев в 2013 году получил звание гроссмейстера, в 16 лет выиграл чемпионат России. В 2016 году Елисеев выиграл фестиваль Moscow Open. В международном рейтинге FIDE занимал 212-е место и 42-е место в России.

Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Российский гроссмейстер Елисеев погиб при падении с 12 этажа

Спортсмену было 20 лет

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