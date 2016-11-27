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Сестра Фиделя Кастро отказалась ехать на Кубу на похороны брата

Родственница покойного революционера пояснила, что она не планирует возвращаться на остров

Младшая сестра лидера Кубинской революции Фиделя Кастро Хуанита, которая проживает с 1964 года в США, не собирается ехать на похороны своего брата на Кубу. Вместе с тем она пояснила, что сожалеет о смерти революционера.

Об этом Хуанита Кастро сообщила изданию El Nuevo Herald.

«В связи с нездоровыми слухами о том, что я отправилась на Кубу на похороны, хочу прояснить, что я никогда не возвращалась на остров и не планирую этого делать», — сообщила сестра кубинского политика.

Она пояснила, что уже 51 год проживает в Майами. После прихода Фиделя Кастро к власти его сестра в течение трех лет сотрудничала с ЦРУ и в 1964 переехала в США вместе с многими мигрантами из Кубы. Хуанита Кастро также отметила, что она регулярно подвергалась нападкам со стороны противников Кастро.

«Как сестра Фиделя я сейчас переживаю потерю человека, в котором текла моя кровь, как это уже произошло, когда умерли мои брат и сестра Рамон и Анхелита», — пояснила сестра Фиделя Кастро. Она также выразила надежду на то, что смерть брата поможет гражданам Кубы найти то, что их объединит.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Сестра Фиделя Кастро отказалась ехать на Кубу на похороны брата

Родственница покойного революционера пояснила, что она не планирует возвращаться на остров

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