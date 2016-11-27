Сестра Фиделя Кастро отказалась ехать на Кубу на похороны брата

Младшая сестра лидера Кубинской революции Фиделя Кастро Хуанита, которая проживает с 1964 года в США, не собирается ехать на похороны своего брата на Кубу. Вместе с тем она пояснила, что сожалеет о смерти революционера.

Об этом Хуанита Кастро сообщила изданию El Nuevo Herald.

«В связи с нездоровыми слухами о том, что я отправилась на Кубу на похороны, хочу прояснить, что я никогда не возвращалась на остров и не планирую этого делать», — сообщила сестра кубинского политика.

Она пояснила, что уже 51 год проживает в Майами. После прихода Фиделя Кастро к власти его сестра в течение трех лет сотрудничала с ЦРУ и в 1964 переехала в США вместе с многими мигрантами из Кубы. Хуанита Кастро также отметила, что она регулярно подвергалась нападкам со стороны противников Кастро.

«Как сестра Фиделя я сейчас переживаю потерю человека, в котором текла моя кровь, как это уже произошло, когда умерли мои брат и сестра Рамон и Анхелита», — пояснила сестра Фиделя Кастро. Она также выразила надежду на то, что смерть брата поможет гражданам Кубы найти то, что их объединит.