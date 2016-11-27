Хакеры атаковали транспортную систему Сан-Франциско

Хакеры нарушили работу транспортной системы Сан-Франциско, штат Калифорния, США. После взлома автоматов по продаже билетов на мониторах появилась надпись «Нас взломали», после чего аппараты вышли из строя.

О взломе сообщили в субботу вечером американские телеканалы. Из-за вторжения хакеров в систему пассажиры не могли приобрести билеты.

Транспортная система Сан-Франциско объединена в одну систему. Билеты на проезд приобретаются в аппаратах, установленных на остановках трамваев, автобусов и троллейбусов.