Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
27 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Хакеры атаковали транспортную систему Сан-Франциско

Сбой привел к невозможности воспользоваться сервисом покупки билетов на проезд

Хакеры нарушили работу транспортной системы Сан-Франциско, штат Калифорния, США. После взлома автоматов по продаже билетов на мониторах появилась надпись «Нас взломали», после чего аппараты вышли из строя.

О взломе сообщили в субботу вечером американские телеканалы. Из-за вторжения хакеров в систему пассажиры не могли приобрести билеты.

Транспортная система Сан-Франциско объединена в одну систему. Билеты на проезд приобретаются в аппаратах, установленных на остановках трамваев, автобусов и троллейбусов.

Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Хакеры атаковали транспортную систему Сан-Франциско

Сбой привел к невозможности воспользоваться сервисом покупки билетов на проезд

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Фидель Кастро. Конец эпохи

Фидель Кастро. Конец эпохи

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Наталья Треушникова

врач

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке